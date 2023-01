Brasil cresceu mais que a China no último ano do governo Bolsonaro

A economia do Brasil cresceu mais que a da China em 2022. As projeções para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois países aparecem no mais recente relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), divulgado na segunda-feira 30.





De acordo com o FMI, a economia do Brasil cresceu 3,1% e a da China, 3% no ano passado. Os dados do Banco Mundial mostram que o desempenho brasileiro não fica acima do desempenho chinês desde 1980.





Além disso, a expansão econômica brasileira de 2022 superou também a de países como França (2,6%), Estados Unidos (2%) e Alemanha (1,9%). Assim, os resultados publicados pelo FMI em janeiro mostram que o órgão errou em suas previsões para o Brasil tornadas públicas no começo de 2022.





No mês de janeiro do ano passado, o fundo informou que o PIB brasileiro ficaria praticamente estagnado, variando 0,3% em 2022. Ao mesmo tempo, a instituição cravava um salto de 3,5% para a economia francesa, de 4% para a norte-americana, de 3,8% para a alemã e 4,8% para a chinesa.





Ao deparar com os números previstos no início do ano passado, Paulo Guedes, então ministro da Economia do Brasil, alertava para o erro. Ele dizia que o desempenho do PIB brasileiro surpreenderia o FMI e o mundo, como de fato aconteceu.





Revista Oeste