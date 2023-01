Sérgio Moro define voto e declara apoio à Rogério Marinho para a presidência do Senado

O ex-juiz, e agora senador Sérgio Moro, publicou em seu Twitter seu apoio à candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado.O ex-ministro de Bolsonaro, Marinho, disputa com Pacheco, e com os apoios de hoje acirrou a disputa.

Apoiarei @rogeriosmarinho para a Pres do Senado. Nada contra o Sen Rodrigo Pacheco.Meu voto será a favor da oposição firme ao Gov do PT.Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção ➡️ — Sergio Moro (@SF_Moro) January 31, 2023