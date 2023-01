General americano alerta que Estados Unidos podem entrar em guerra com a China

Um general de quatro estrelas da Força Aérea americana afirmou em um memorando na sexta-feira (27) que acredita que os Estados Unidos estarão em guerra com a China em 2025.





— Espero estar errado — disse o general Mike Minihan, que lidera o Comando de Mobilidade Aérea (AMC), em um comunicado interno ao pessoal do AMC. O material foi obtido pela NBC News.





— O presidente chinês Xi [Jinping] garantiu seu terceiro mandato e estabeleceu seu conselho de guerra em outubro de 2022. As eleições presidenciais de Taiwan são em 2024 e oferecerão a Xi um motivo. As eleições presidenciais dos Estados Unidos são em 2024 e oferecerão a Xi uma América distraída. A equipe, a razão e a oportunidade de Xi estão todas alinhadas para 2025 — embasou Minihan, reforçando sua perspectiva: “Meu instinto me diz que lutaremos em 2025”.





O general passou a alertar sua equipe para aceitar um risco maior no treinamento em preparação para uma “luta na China”. Minihan também afirmou que, durante o mês de fevereiro, todo o pessoal deve “disparar um pente em um alvo de sete metros com o pleno entendimento de que a letalidade impenitente é o que mais importa. Mire na cabeça.”





Aos que estão sob seu comando, o militar pediu, inclusive, que todos atualizem seus registros e contatos de emergência para “garantir que estejam legalmente prontos e preparados” em março.





A AMC conta com cerca de 50.000 militares e quase 500 aviões e é responsável pelo transporte e reabastecimento, conforme a NBC News.





Conexão Política