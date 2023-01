PM mata soldado do Exército que fez xixi em seu carro

Após uma discussão, na madrugada desta segunda-feira (30), um policial militar matou a tiros um soldado do Exército. O caso ocorreu em Bangu, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Polícia Civil disse que a briga entre os dois ocorreu quando o soldado fez xixi na porta do carro do PM.





O veículo estava na frente de uma boate. As informações são do UOL.





O PM se entregou à polícia e foi preso em flagrante. Ele disse que advertiu o soldado, que teria atravessado a rua e o ameaçado com uma réplica de pistola.





O policial afirmou ainda que atirou ao menos cinco vezes para se defender, pois pensou que o soldado estava com uma arma de verdade.





O soldado se chamava Alesson Guilherme Gomes de Santana. Ele era paraquedista.





O PM, que atirou em Alesson, foi quem acionou os bombeiros. O paraquedista recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas morreu antes de chegar à unidade.





O simulacro de pistola foi apreendido. A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP. No entanto, a 2ª DPJM também acompanha o caso.





A defesa do PM quer que ele responda em liberdade.





