CAMOCIM-CE: HOMEM ESFAQUEIA EX-CUNHADO NO GURIÚ. CIÚMES DE UMA MULHER TERIA SIDO A MOTIVAÇÃO

A polícia registrou um crime de lesão corporal a faca durante a noite desta terça-feira, 11, por volta das 19h, no distrito Guriú, zona rural de Camocim. Os envolvidos são dois ex-cunhado identificados como Antonio Carlos Balbino, 47 anos, e Francisco das Chagas. O Camocim Polícia 24h colheu as informações com os pm’s que atenderam a ocorrência.





De acordo com os relatos, a vítima Antonio Carlos Balbino teria informado aos pm's que estava parado em sua moto, conversando com um amigo, próximo a sua casa, quando o seu ex cunhado Francisco das Chagas, o feriu de forma traiçoeira, com uma facada abaixo da costela direita. As informações dão conta que a motivação seria por ciúmes de uma mulher que já teria tido um relacionamento com um deles.





A vítima foi socorrida para o hospital de Jijoca, seu estado é estável, mas será transferido para Sobral. A PM realiza diligências no sentido de localizar e prender o acusado.





Vale ressaltar que, dos 15 homicídios registrados no município de Camocim em 2022, cinco foram cometidos no distrito do Guriú.





Camocim Polícia 24h