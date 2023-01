Cantor sertanejo é assassinado com 15 tiros na frente da noiva

O cantor de sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, foi morto com pelo menos 15 tiros na frente da noiva. O caso aconteceu no fim da tarde de ontem no bairro Colônia Santo Antônio, em Manaus.





Pelas redes sociais, a noiva da vítima negou que ele tivesse envolvimento com o tráfico de drogas e nem devia dinheiro para um agiota.





A Polícia Civil informou que o boletim de ocorrência, registrado na DEHS (Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros), aponta que a vítima estava na casa da sogra quando o autor do crime entrou no imóvel e questionou Igor sobre uma bolsa e uma arma. Após a negativa do cantor, o rapaz foi alvejado com os tiros.





Segundo a Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo em Manaus, o homem foi alvejado ao menos 15 vezes. A corporação não deu detalhes sobre a motivação do crime.





O corpo do cantor será velado e enterrado nesta sexta-feira (6), no Centro, em Manaus.





