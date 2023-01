Chacina em SC: 9 pessoas da mesma família são alvos de atiradores e quatro não conseguiram resistir

Dois atiradores tiveram como alvo 9 pessoas da mesma família em SC. 4 não conseguiram resistir.

Neste sábado, dia 21 de janeiro, atiradores cometeram uma chacina na região de Santa Catarina, em Campo Erê. Em certo momento, os criminosos invadiram uma bodega e dispararam contra uma família.





Nove pessoas foram alvos dos atiradores. Destas, quatro morreram e cinco conseguiram escapar com vida.





De acordo com informações fornecidas por canais de comunicação, o crime ocorreu por volta das 21h30, no dia 12 de novembro, no interior da região. Logo que ocorreram os disparos, os criminosos fugiram. A principal suspeita é que os atiradores sejam irmãos.





No momento, um dos suspeitos já foi preso, enquanto outro continua a ser procurado pelas autoridades.





Quando as equipes foram acionadas, encontraram no local quatro corpos sem os seus sinais vitais. Destes, três eram mulheres, uma de 18 anos, outra de 35 anos e outra de 53 anos. Além delas, também foi encontrado um homem de 63 anos.





Segundo as informações divulgadas, as vítimas fatais seriam esposa, marido e filha. Além disso, uma outra mulher estaria envolvida e teria perdido a vida.





Outras cinco pessoas também estavam na mira dos atiradores e são todas da mesma família. Se tratam de três homens e duas mulheres. Uma das vítimas precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde, não tendo sua condição detalhada.





De acordo com as autoridades, um homem de 38 anos está preso por suspeita de ter participado do crime. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por uma desavença familiar.





Por Minuto Info