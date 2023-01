Construção irregular causa alagamento em Jaibaras

As manilhas que ficavam em um terreno baldio foram entupidas depois que foi construída uma casa no local.

Os moradores da Rua Padre Cícero, no bairro Alto Alegre do Distrito de Jaibaras em Sobral, chamaram o Sistema Paraíso através do ‘Chama Paraíso’ para reclamar de um alagamento causado pelo entupimento de manilhas do escoamento de água da chuva. De acordo com informações as manilhas que ficavam em um terreno baldio foram entupidas por uma moradora que construiu sua casa sobre o local.





Durante a reportagem a mulher acusada pelos moradores não saiu para dá sua versão. A manicure Fernanda Azevedo, 38, disse que o problema começou no inverno de 2022. As pessoas prejudicadas conversaram com a proprietária da casa que se recusou desobstruir as manilhas. “O problema piorou quando nossa vizinha interditou a passagem da água tanto da chuva quanto do esgotamento sanitário. Esta água que se acumula vem da outra rua com fezes e com tudo. A gente colocou entulhos e uma barreira de alvenaria, mas não conteve a quantidade de água”, disse a manicure.





Já a estudante Janiele Frota, 23, que acionou o ‘Chama Paraíso’ disse que já denunciou o problema em vários meios de comunicação, mas nada foi resolvido. “Esta última chuva alagou a casa da vizinha e quase atingia a minha. Entrei em contato com os vereadores que representam o distrito. Vieram umas pessoas da Prefeitura e olharam e ficou por isso mesmo, nada foi resolvido. É injusto a dona do terreno tapar as manilhas por onde passa a água”, comentou a estudante.





A reportagem procurou falar com a senhora denunciada pelos moradores, mas seus vizinhos disseram que ela não sai com medo de ser agredida por eles.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sobral, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso