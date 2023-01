Cortejo com o corpo de Pelé passa em frente à casa da mãe do Rei

O cortejo com o corpo de Pelé passou em frente à casa onde vive dona Celeste, a mãe do ex-jogador, que recentemente completou 100 anos. Ela vive no local com a irmã de Pelé, Maria Lúcia.





Maria Lúcia estava na sacada de uma casa vizinha, acompanhada de amigos, e acenou aos torcedores que estavam em frente ao local. Dona Celeste, de saúde fragilizada, não foi vista.





O caixão foi fechado pouco depois das 10h na Vila Belmiro, onde foi realizado o velório, e foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros por ruas de Santos. O fim do cortejo será o Cemitério Memorial Necrópole Ecumênica.





No caminho, o caminhão foi aplaudido por torcedores, que em alguns momentos jogaram pétalas de rosas no veículo.





Segundo estimativa do Santos, cerca de 230 mil pessoas tinham visitado o velório até às 9h30 desta terça. Os portões do estádio foram fechados ao público às 9h50. O caixão de Pelé foi fechado às 10h03, sob aplausos.





