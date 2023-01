Criminosos são presos tentando dar golpe dentro de delegacia no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu dois criminosos que tentavam aplicar um golpe dentro da 21ª Delegacia de Polícia, localizada no bairro de Bonsucesso, na capital fluminense.





Igor Oliveira da Cunha, dono de uma concessionária de veículos em Araruama (RJ), Região dos Lagos, e Mario da Silva Ferreira vão responder por estelionato. De acordo com o jornal O Globo, o caso teve início na terça-feira 27.





Tudo começou quando os agentes apreenderam um veículo Honda WRV prata que estava circulando sem placas. Posteriormente, elas foram encontradas dentro do veículo. Na delegacia, os policiais descobriram que o automóvel apreendido era clonado e o original constava como roubado.





Mario Ferreira ligou para a delegacia, na quinta-feira 29, alegando ser o proprietário do Honda. Seguindo orientações da polícia, ele e Cunha se apresentaram com os papéis na unidade. Na hora de depor, a dupla se atrapalhou e deu versões diferentes para o caso.





Ouvido primeiro, Ferreira disse que era dono do veículo e o teria vendido a Cunha por R$ 45 mil. Além disso, ele também alegou que conhecia o comprador “há muitos anos”.





Na sequência, Cunha falou que os dois não eram amigos.

Nessa versão, a compra custou R$ 18 mil, bem como o pagamento de multas atrasadas. De posse do veículo, ele teria emprestado o mesmo para o condutor com o qual ocorreu a apreensão.





Pressionado em um novo depoimento, entretanto, Ferreira confessou que o carro roubado estava em sua casa, em Teresópolis (RJ). Ele alegou ter sido convencido por Cunha a fazer a tentativa de resgate, que pretendia vender o Honda.





Créditos: Revista Oeste