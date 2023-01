Detran reajusta taxas de serviço da carteira de habilitação; confira novos valores

Com aumentos nos valores, as taxas de serviço para emissão e renovação da CNH sofreram reajuste no Ceará.

Todas as taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sofreram reajuste. Em documento enviado às clínicas credenciadas para exames médicos, psicológicos e toxicológicos, bem como às autoescolas, nesta segunda-feira, 2, já constam os novos valores.





Entre as principais taxas reajustadas estão a do exame médico, que sofreu aumento de R$ 6,43, indo de R$ 108,91 (em 2022) para R$ 115,34 (em 2023); e a do exame psicológico, com reajuste de R$ 5,51, saindo de R$ 93,35 para R$ 98,86.





As taxas estão publicadas no site do Detran desde o dia 1° de janeiro, na aba "INFORMAÇÕES - TABELAS E TAXAS".





(O Povo)

ALTERAÇÃO DE DADOS PARA ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 150,402023: R$ 159,28AVERBAÇÃO DA CNH2022: R$ 160,772023: R$ 170,26AVERBAÇÃO COM RENOVAÇÃO DA CNH2022: R$ 217,822023: R$ 230,68CNH DEFINITIVA2022: R$ 88,172023: R$ R$ 93,37CNH DEFINITIVA COM ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 145,222023: R$ 153,78CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES2022: R$ 171,152023: R$ 181,25CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 217,822023: R$ 230,68CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES + ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 171,152023: R$ 181,25CNH DEFINITIVA RENOVAÇÃO DE EXAMES + ATIVIDADE REMUNERADA + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 217,822023: R$ 230,68CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES + CATEGORIA “A”2022: R$ 248,942023: R$ 263,63CNH DEFINITIVA RENOVAÇÃO EXAMES + CATEGORIA “A ou B” + ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 248,942023: R$ 263,63CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES E ADIÇÃO DA CATEGORIA “A ou B” + ATIVIDADE REMUNERADA + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 295,622023: R$ 313,06CNH DEFINITIVA RENOVAÇÃO DE EXAMES +CATEGORIA “A ou B” + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 295,622023: R$ 313,06CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES E MUDANÇA DE CATEGORIA + ATIVIDADE REMUNERADA _ CATEGORIA “C ou D”2022: R$ 248,942023: R$ 263,63CNH DEFINITIVA COM RENOVAÇÃO DE EXAMES E MUDANÇA DE CATEGORIA “C ou D”2022: R$ 248,942023: R$ 263,63CREDENCIAMENTO DE CFC2022: R$ 347,482023: R$ 367,98CREDENCIAMENTO DE DIRETOR GERAL/DIRETOR DE ENSINO DE CFC2022: R$ 160,772023: R$ 170,26CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR2022: R$ 160,772023: R$ 170,26CREDENCIAMENTO DE VEÍCULO DE CFC2022: R$ 243,752023: R$ 258,14EXAME PSICOLÓGICO/PEDAGÓGICO PARA DIRETOR / INSTRUTOR DE CFC2022: R$ 46,682023: R$ 49,43EMISSÃO DE CARTEIRA DIRETOR GERAL/ ENSINO E INSTRUTOR2022: R$ 15,562023: R$ 16,48EMISSÃO DE CARTEIRA DIRETOR GERAL / ENSINO E INSTRUTOR - 2ª VIA2022: R$ 15,562023: R$ 16,48INCLUSÃO DE CATEGORIA SEM ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 248,942023: R$ 263,63INCLUSÃO DE CATEGORIA COM ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 248,942023: R$ 263,63LADV - LICENÇA DE APRENDIZAGEM VEICULAR2022: R$ 41,492023: R$ 43,94LADV/PRÁTICA/EMISSÃO CNH/UMA CATEGORIA2022: R$ 145,222023: R$ 153,78LADV/PRÁTICA/EMISSÃO CNH/DUAS CATEGORIAS2022: R$ 207,452023: R$ 219,69MUDANÇA DE ENDEREÇO DE CFC2022: R$ 114,102023: R$ 120,83MUDANÇA DE CATEGORIA SEM ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 248,942023: R$ 263,63MUDANÇA DE CATEGORIA COM ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 248,942023: R$ 263,63PERÍCIA MÉDICA2022: R$ 217,822023: R$ 230,68PERMISSÃO PARA DIRIGIR CATEGORIA (A ou B)2022: R$ 197,082023: R$ 208,71PERMISSÃO PARA DIRIGIR CATEGORIA (A ou B) + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 243,752023: R$ 258,14PERMISSÃO PARA DIRIGIR CATEGORIA (A e B)2022: R$ 197,082023: R$ 208,71PERMISSÃO PARA DIRIGIR CATEGORIA (A e B) + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 243,752023: R$ 258,14PID (CARTEIRA INTERNACIONAL PARA DIRIGIR)2022: R$ 233,382023: R$ 247,15PID (CARTEIRA INTERNACIONAL PARA DIRIGIR) COM POSTAGEM2022: R$ 248,942023: R$ 263,63PRIMEIRA HABILITAÇÃO (UMA CATEGORIA)2022: R$ 342,292023: R$ 362,49PRIMEIRA HABILITAÇÃO (DUAS CATEGORIAS)2022: R$ 404,532023: R$ 428,40REABILITAÇÃO DE CONDUTOR PERMISSIONÁRIO (UMA CATEGORIA)2022: R$ 321,552023: R$ 340,52REABILITAÇÃO DE CONDUTOR PERMISSIONÁRIO (DUAS CATEGORIAS)2022: R$ 383,782023: R$ 406,43REGISTRO DE ESTRANGEIRO2022: R$ 238,572023: R$ 252,64RETESTE – LEGISLAÇÃO2022: R$ 57,052023: R$ 60,42RETESTE - PRÁTICA2022: R$ 62,242023: R$ 65,91REMARCAÇÃO DE EXAMES2022: R$ 20,752023: R$ 21,97RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CFC2022: R$ 233,382023: R$ 247,15RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DIRETOR GERAL / DIRETOR DE ENSINO DE CFC2022: R$ 108,912023: R$ 115,34RENOVAÇÃO DA CNH ou RENOVAÇÃO DE EXAMES2022: R$ 171,152023: R$ 181,25RENOVAÇÃO DE CNH ou RENOVAÇÃO DE EXAMES + ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 171,152023: R$ 181,25RENOVAÇÃO DE EXAMES + ATIVIDADE REMUNERADA + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 217,822023: R$ 230,68RENOVAÇÃO DE EXAMES E ADIÇÃO DA CATEGORIA “A”2022: R$ 305,992023: R$ 324,04RENOVAÇÃO DE EXAMES E ADIÇÃO DA CATEGORIA “A” + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 352,672023: R$ 373,48RENOVAÇÃO DE EXAMES E ADIÇÃO DA CATEGORIA “A” + ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 305,992023: R$ 324,04RENOVAÇÃO DE EXAMES + CATEGORIA “A” + ATIVIDADE REMUNERADA + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 358,672023: R$ 373,48RENOVAÇÃO DE EXAMES E ADIÇÃO DA CATEGORIA “B”2022: R$ 305,992023: R$ 324,04RENOVAÇÃO DE EXAMES E ADIÇÃO DA CATEGORIA “B” + ATIVIDADE REMUNERADA2022: R$ 305,992023: R$ 324,04RENOVAÇÃO DE EXAMES E MUDANÇA DE CATEGORIA + ATIVIDADE REMUNERADA + TRANSFERÊNCIA _ CATEGORIAS “C, D ou E”2022: R$ 352,672023: R$ 373,48RENOVAÇÃO DE EXAMES E MUDANÇA DE CATEGORIA “C, D ou E”2022: R$ 305,992023: R$ 324,04RENOVAÇÃO DE EXAMES E MUDANÇA DE CATEGORIA + TRANSFERÊNCIA _ CATEGORIA “C, D ou E”2022: R$ 352,672023: R$ 373,48RENOVAÇÃO DE EXAMES, MUDANÇA PARA CATEGORIA “C, D ou E” + CATEGORIA “A”2022: R$ 414,902023: R$ 439,38RENOVAÇÃO DE EXAMES + TRANSFERÊNCIA2022: R$ 217,822023: R$ 230,68RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR2022: R$ 108,912023: R$ 115,34RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE ESCRITÓRIO DE DESPACHANTE2022: R$ 248,942023: R$ 263,63RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE AGENTE DESPACHANTE2022: R$ 134,842023: R$ 142,80SEGUNDA VIA DA CNH2022: R$ 93,352023: R$ 98,86SEGUNDA VIA DA CNH COM ALTERAÇÃO DE DADOS2022: R$ 140,402023: R$ 159,28TAXA DE FALTA2022: R$ 20,752023: R$ 21,97TRANSFERÊNCIA DE EXAMES DE OUTRA UF REPROVADA EM LEGISLAÇÃO2022: R$ 305,992023: R$ 324,04TRANSFERÊNCIA DE EXAME DE OUTRA UF APROVADA EM LEGISLAÇÃO2022: R$ 248,942023: R$ 263,63TRANSFERÊNCIA DE EXAMES DA CAPITAL PARA INTERIOR2022: R$ 31,122023: R$ 32,95VISTORIA DE VEÍCULO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR CFC2022: R$ 25,932023: R$ 27,46Atualizada às 10h12min de terça-feira, 3/01/2023