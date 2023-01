FRIEZA: Suspeito de envolvimento na morte de Itamara postou mensagem de apoio nas redes sociais

Um homem suspeito de ter envolvimento no sequestro e morte da jovem Itamara Eny, em Morrinhos-CE, postou uma mensagem nas redes sociais que mostrava "solidariedade" com a vítima que até aquele momento estava desaparecida.

"Se Deus quiser você vai chegar em casa bém 😥😥" diz a mensagem postada no domingo, 1.

O suspeito de 20 anos é vizinho da jovem, e teria uma suposta paixão por ela.

Com a ajuda de um comparsa que também está preso, eles teriam arquitetado e executado o crime.

De forma fria e calculista, após a prática do crime, o suspeito que é vizinho da vítima, “ajudou” nas buscas junto com a familia da vitima, e mostrava uma falsa comoção com o caso.

A Polícia ainda trabalha para tentar saber se possa haver houve alguma outra motivação, bem como a possível participação de mais pessoas.

Com informações do Vale do Acaraú