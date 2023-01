Gusttavo Lima deixa de receber R$ 1 milhão por expulsar mulher que o atingiu com garrafa

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve um show cancelado na cidade de Crateús, no Ceará. A apresentação, que estava marcada desde julho do ano passado, seria realizada no próximo dia 19 de janeiro. As informações são da jornalista Samila Gomes.





Segundo o empresário Elder Leitão, contratante do show do cantor, que iria pagar o cachê de R$ 1 milhão, a decisão de cancelar a apresentação foi tomada após o cantor expulsar uma fã de sua apresentação. O caso aconteceu no último domingo (1), depois que a mulher atingiu o artista com uma garrafa d’água durenta uma apresentação em Fortaleza.





(Terra Brasil Brasil)