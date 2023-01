Homem é preso em casa com revólver escondido dentro de carrinho de bebê em Fortaleza

Um homem com antecedentes criminais por crime de homicídio foi preso nesta quarta-feira (18) em uma casa localizada no Bairro Jangurussu, em Fortaleza. Uma arma de fogo que estava escondida dentro de um carrinho de bebê e uma quantidade de maconha foram apreendidas no local.





Após receber informações sobre uma residência onde pessoas estavam armadas e utilizando drogas, uma equipe da Polícia Militar foi até ao local e ao avistar um homem o abordaram e fizeram buscas no imóvel, ocasião em que encontraram o revólver e 79 gramas de maconha.





O jovem de 21 anos foi levado ao 30º Distrito Policial, da Polícia Civil, onde foi autuado por posse ou porte ilegal de arma de fogo e uso de drogas.





(A Voz de Santa Quiteria)