Homem é suspeito de matar ex e atirar na própria perna para fingir assalto

A polícia foi chamada pelo Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após a vítima, Yasmin Souza da Silva, e o suspeito darem entrada no hospital. Reycharleson estava com um tiro na perna, mas teve alta.





Na delegacia, o suspeito disse que na sexta-feira (27) foi buscar Yasmin em um curso quando o casal teria sido abordado por dois homens armados, que tentaram roubar o carro deles, mas dispararam contra os dois após não conseguirem roubar o automóvel.





Uma perícia, porém, contatou que o tiro que atingiu Reycharleson foi disparado por ele mesmo. Dentro do carro, a polícia encontrou e apreendeu três estojos de calibre 9mm, o mesmo usado no crime.





Segundo testemunhas, o suspeito teria ido, no dia anterior ao crime, armado com uma pistola 9mm até a casa da vítima e a teria puxado para dentro do veículo.





A Polícia Civil informou que o homem já tinha respondido por violência doméstica — não foi informado se esse processo seria envolvendo Yasmin.





O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) disse que Reycharleson passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (por tempo indeterminado).





