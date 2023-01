Homem tenta assaltar mulher, dá de frente com ex-UFC e acaba imobilizado no RJ

O lutador de MMA Felipe Colares, que já competiu no UFC, compartilhou em suas redes sociais nesta quarta-feira (25/1) que impediu um assalto na região do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Segundo o relato, Felipe, também conhecido como Cabocão, teria imobilizado um homem suspeito de assaltar uma mulher e entregue o rapaz para a polícia.





Em sua página no Instagram, Cabocão afirmou que em um primeiro momento achou se tratar de uma agressão contra a mulher. Ao ouvir a moça, descobriu que o celular dela havia sido roubado. Junto dos amigos, o lutador foi atrás do suposto assaltante de carro e, ao encontrá-lo, notou que o mesmo não estava armado. Diante disso, Felipe resolveu utilizar das artes marciais para intervir e imobilizou o rapaz com o jiu-jítsu.





Cabocão e outras pessoas que passavam pelo local impediram a fuga do assaltante. O lutador permaneceu com o rapaz até a chegada das autoridades. Em um dos registros, o lutador aparece perguntando onde está o celular em questão.





Na publicação, ele não indica que pessoas sem o devido treinamento se arrisquem neste tipo de situação.





Felipe Colares deixou o UFC em junho do ano passado. O lutador assinou com a Ares FC e tem estreia programada para o dia 17 de fevereiro contra Alioune Nahaye. Ele já foi campeão do Jungle Fight e possui um cartel com dez vitórias e quatro derrotas.





(Terra Brasil Notícias)