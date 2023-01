Jovem é suspeita de fingir ter câncer para aplicar golpes

Camilla Maria Barbosa dos Santos, 27, foi indiciada por estelionato pela Polícia Civil de Goiás. Ela supostamente fingia ter câncer de mama para conseguir doações e vantagens das vítimas. O caso aconteceu no município de Morrinhos, no interior de Goiás.

A jovem publicou vídeos raspando o cabelo e fotos em macas de sessões de quimioterapia. Diversas vítimas a ajudaram financeiramente para que ela pudesse supostamente comprar remédios e realizar exames.





"Algumas vítimas compareceram à delegacia e registraram a ocorrência, geralmente pessoas próximas a ela, como ex-namorados e ex-sogras, e que tiveram maior contato com a autora e realizaram doações de maior vulto econômico", disse o delegado responsável pelo caso ao G1 Goiás.





A jovem afirmou à Polícia que estava com um câncer de mama que tinha se espalhado pelo pulmão e intestino. Segundo ela, o tratamento foi iniciado em julho de 2022 no Hospital Araújo Jorge, onde, mais tarde, teria feito sete sessões de quimioterapia.





O hospital, no entanto, comunicou aos policiais que a jovem não é e nunca foi paciente do local. De acordo com a unidade, a jovem foi flagrada diversas vezes tirando fotos no setor de quimioterapia. Ela entrava na instituição com um cartão de identificação em nome de terceiros.





Um mandado de busca e apreensão foi realizado na casa de Camilla. Diversos documentos e exames foram apreendidos. No entanto, segundo os policiais, nenhum deles provam que a jovem possuía câncer.





