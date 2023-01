‘Limparam todas as prateleiras, só deixaram os genéricos e similares’, diz gerente de farmácia furtada por idosos

O gerente da farmácia furtada por três idosos na Zona Norte do Rio afirmou que o bando levou todos os remédios de marca do estabelecimento. O caso foi na madrugada desta segunda-feira (9)





“Limparam todas as prateleiras. Só deixaram os genéricos e similares. Os medicamentos de referência todos foram levados”, disse Walace da Conceição.

O gerente contou também que o trio arrombou os cadeados e colocou os remédios numa Fiorino, estacionada na porta da farmácia, na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo.





Até a última atualização desta reportagem, o prejuízo ainda não havia sido calculado.





Saída encenada





Walace disse ainda que os idosos “não levaram outra coisa a não ser medicamentos” e “maquiaram” na hora de fugir.





“Quando saíram, deram a falsa impressão de que a porta estava trancada. Mas, quando eu fui abrir, eu vi os cadeados estourados e essa surpresa.”





O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo) e diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.





A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, de acordo com o comando do 6º BPM (Tijuca), não houve acionamento para a ocorrência relatada. Porém, assim que a unidade tomou conhecimento do fato, o policiamento foi reforçado na região da Barão do Bom Retiro. “Ademais, o comando da unidade já iniciou o contato com a delegacia da área para localizar e prender os autores da ação criminosa”, acrescentou a corporação.





De acordo com o comando do batalhão, cerca de 30% das prisões realizadas pela unidade no mês de dezembro foram de criminosos que praticam furtos em residências e estabelecimentos comerciais. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o número de roubos a estabelecimentos comerciais apresentou uma queda de 39%, quando comparado o mês de dezembro de 2022 com o mesmo período do ano de 2021.