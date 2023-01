OPORTUNIDADE: Diversos concursos ofertam vagas no Ceará

Banco do Brasil e Receita Federal ofertam oportunidades para todo o Brasil.

Concursos com vagas abertas para o Ceará somam mais de mil vagas e pagam salários de até R$ 20 mil, como é o caso na cidade de Pacajus, na Grande Fortaleza. O concurso do Banco do Brasil, com oportunidades em todo o país, oferta vagas para cidades cearenses.





Semace





As inscrições para o concurso da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) do Ceará terminam nesta segunda-feira (19). As inscrições podem ser feitas no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Nacional (Idecan), organizadora do certame.





Serão ofertadas 17 vagas imediatas e 170 vagas para cadastro reserva para os cargos de fiscal ambiental e gestor ambiental — ambos com salários de R$ 3.931,17. A taxa de inscrição é de R$ 150.





Prefeitura de Acopiara





A Prefeitura de Acopiara, no interior do Ceará, divulgou edital de concurso público com 149 vagas, sendo 117 oportunidades para ampla concorrências e outras 32 voltadas para pessoas com deficiência (PcD).





Há oportunidades para candidatos de nível médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.212 até R$ 7.500, dependendo do cargo escolhido.





Prefeitura de Pacajus





A Prefeitura de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, está com inscrições abertas a partir desta quinta-feira (15) para o concurso público com 355 vagas para contratação, além de cadastro reserva. As inscrições encerram no dia 17 de janeiro de 2023 e podem ser feitas no site da Consulpam.





O concurso tem como organizadora o Instituto Consulpam, que divulgou um edital para os cargos gerais e outro para agente de trânsito e guarda municipal. Os salários variam de R$ 1.202 para agente de apoio à inclusão até R$ 20 mil para médico clínico geral.





Banco do Brasil





O Banco do Brasil abriu concurso público com 6 mil vagas de escriturário, nas funções de agente de tecnologia e agente comercial. São 4 mil vagas para contratação imediata e outras 2 mil para formação de cadastro de reserva. Confira o edital no Diário Oficial da União.





O salário é de R$ 3.622,23, e o cargo exige nível médio.





Além da remuneração, o aprovado terá participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche; ajuda alimentação/refeição, auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a plano de saúde, plano odontológico básico e a programas de educação e capacitação.





Receita Federal





A Receita Federal abriu as inscrições do concurso público para o total de 669 vagas de nível superior.





São 230 vagas para auditor-fiscal e 469 para analista-tributário. O salário para analista é de R$ 11.684,39. Para auditor, é de R$ 21.029,09.





As inscrições devem ser feitas das 16h de 12 de dezembro até as 16h de 19 de janeiro de 2023 pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 20 de janeiro de 2023.





Por Sistema Paraíso