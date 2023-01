PM à paisana leva viatura durante abordagem e confunde internet; VEJA VÍDEO

Um vídeo de uma abordagem policial no Piauí viralizou nas redes sociais. As imagens mostram três ocupantes de um carro com as mãos na cabeça após serem interceptados por policiais militares armados. A cena inesperada fica por conta de um homem que aparece correndo e, de repente, entra e sai dirigindo a viatura.





As imagens foram registradas por uma câmera de celular e logo apareceram versões sobre o ocorrido. Entre as especulações está a de que o “homem misterioso” seria um bandido que teria roubado a viatura da PM.





Contudo, o Cidadeverde.com descobriu que o tal “homem misterioso”, na verdade, é um policial militar à paisana que, mesmo de folga, resolveu dar apoio à guarnição durante a abordagem. O diretor de Comunicação Social da PM-PI, coronel José Avelá Pereira Neto, explica que o vídeo foi gravado no dia 30 de dezembro de 2022, na localidade Estaca Zero, entroncamento rodoviário entre Beneditinos e Alto Longá, mas só agora começou a ser compartilhado.





Confira a nota da PM na íntegra





“A Polícia Militar Do Piauí informa que, em relação a um vídeo que circula na internet, no qual uma viatura da PMPI é conduzida por um homem à paisana, a partir de um local onde acontecia uma abordagem, no dia 30/12/2022, trata-se do policial militar, o cabo PM Roberto, que estava de folga e prontamente auxiliou a equipe na abordagem, dando o apoio necessário para coibir a fuga de outro indivíduo que estava em uma moto roubada. Adiantamos que foram tomadas todas as medidas administrativas e realizados todos os procedimentos legais necessários”.