POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Um trabalho da Polícia Civil do Estado Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, resultou na captura de um homem que estava foragido da Justiça e que havia sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu por força de cumprimento de mandado de prisão definitiva, na tarde desse sábado (21), no município de Groaíras, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Darley José Ramos Silveira (26), que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e crime contra a fé pública, estava foragido da Justiça cearense desde julho do ano passado. Darley, que também é conhecido pelo apelido de “Ciclone”, é apontado com uma chefia de uma organização criminosa.





Após ser localizado, Darley foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão definitiva pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, o homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.