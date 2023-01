Profetas preveem bom inverno em 2023, com chuvas mais intensas a partir de março

O profeta Erasmo Barreira, de 75 anos, que carrega ainda o dom de ser poeta, faz suas previsões observando, dentre vários fenômenos, o movimento de formigas, cupins e plantas. Com um ramo de juazeiro nas mãos, sua experiência explica que os frutinhos ainda não desabrochados apontam uma boa quadra chuvosa.





"Nós vamos ter um inverno bom, muito promissor. Eu tô animado e convicto de que nós vamos ter um grande inverno neste ano", pontua.





Já José Célio, ainda mais vivido, com 95 anos, sabe se a chuva vai chegar pelo som que a natureza emite. "Estamos confiando em um bom inverno (...) Vamos ter um super inverno", prevê, bastante otimista e convicto em sua visão.





Maria Genésia, 69, faz o prognóstico lendo e interpretando o que os astros têm a falar. Segundo ela, que também é rezadeira, "vai ter chuva boa" e em alguns lugares do Estado as precipitações serão mais intensas.





O prognóstico desses profetas e de grande parte dos cerca de 30 sábios presentes no encontro é de que haverá boas chuvas já em fevereiro. No entanto, as mais intensas vão começar em março e devem durar até o meio do ano. A quadra chuvosa oficialmente é considerada até o mês de maio.





Cerca de três dos sábios presentes, contudo, não se mostraram tão otimistas com o que leram da natureza. De acordo com eles, deve chover no Estado, mas em uma intensidade "média" ou baixa.





“A importância desse evento é valorizar nossos guardiões e guardiãs da cultura, e promover um encontro para que eles possam trocar experiências”, ressaltou a secretária estadual da Cultura do Estado, Luiza Cela.





