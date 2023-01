Quem são mãe e filho que perderam a vida após serem atropelados na calçada por vizinha

Na tarde deste último sábado (7), uma verdadeira tragédia se abateu sobre uma família moradora da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas.





Testemunhas contaram que o proprietário do veículo, uma picape, estava ensinando a esposa a dirigir. Ao tentar fazer uma curva a mulher teria perdido o controle do carro e subido na calçado, atropelando mãe e filho.





Ainda de acordo com as testemunhas, Mirivan faleceu no local do atropelamento, o garotinho de 2 anos chegou a ser socorrido com vida, mas devido a gravidade dos ferimentos, Matheus não resistiu e evoluiu para o óbito antes mesmo de chegar a unidade de saúde mais próxima.





O atropelamento aconteceu por volta das 17h30, após a tragédia a família das vítimas acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência junto as autoridades competentes no 6º Distrito Integrado da Polícia (DIP).





Testemunhas afirmaram que a mulher e o seu marido foram presos em flagrante. Não há informações sobre o velório e sepultamento de mãe e filho. O caso gerou uma enorme comoção na comunidade local.





Por Minuto Info