RAIO APREENDE ARMA DE FOGO NO BAIRRO DOM EXPEDITO

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu André Luiz Aires de Araújo, 34, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em abordagem no município de Sobral na manhã deste sábado (31). Foi apreendido na ação revólver, munições, drogas e outros materiais.





Equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizava patrulhamento de rotina quando por volta de 8h, na rua Campo Grande, avistou um homem carregando uma bolsa feminina. Ao notar a presença da polícia, o suspeito tentou adentrar uma residência mas foi abordado.





Na bolsa, havia um tablete de maconha, sacos plásticos, balança de precisão e mais drogas dentro de outras bolsas menores. Indagado, André Aires relatou haver uma arma de fogo na residência.

Foi apreendido ao todo na ocorrência um revólver calibre .38 com seis munições intactas, quatro munições calibre .12, uma bolsa feminina, bolsas menores, uma maquineta de cartão, uma balança de precisão, uma faca, uma lâmina, uma ferramenta artesanal similar a arma de fogo inacabada, maconha (740 gramas) e crack (05 gramas).

Suspeito e material apreendido foram apresentados na Delegacia de Sobral onde foi feito autuação com base no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento e artigo 33 da Lei das Drogas.





André Luiz tem passagens pela polícia por homicídio, lesão corporal seguida de morte, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.





Assessoria de Comunicação da PMCE