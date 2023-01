Recém-nascido que recebeu atendimento durante pouso em Santa Quitéria não resiste e morre em Fortaleza

Faleceu em Fortaleza na última segunda-feira (09/01), o recém-nascido Samuel Rodrigues de Oliveira. Ele tinha sido transferido para a capital na sexta, após o falecimento de sua mãe no município de Tauá e chegou a receber atendimento durante um pouso do helicóptero da Ciopaer em Santa Quitéria.





A mãe Telvina Clarentino Pires Rodrigues, 34 anos, residente na localidade de Missão, estava na fase final da gestação de Samuel, quando sentiu fortes dores de cabeça e convulsões. A jovem chegou a ser encaminhada para o Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, mas não resistiu e veio a óbito.

Durante o socorro para a capital, a aeronave que o transportava fez um pouso para abastecimento no Estádio Gigante da Boa Vida e enquanto isso, o bebê teve suporte médico da equipe local do Samu.





Com um quadro de malformação congênita e prematuridade extrema, ele também não resistiu e faleceu no começo da semana. O corpo de Samuel foi sepultado no dia seguinte pela manhã, no cemitério do distrito de Marrecas, em Tauá.





Com informações de Edy Fernandes