Repórter da Record TV sofre tapa no rosto durante cobertura de acidente na Bahia

A repórter Tarsilla Alvarindo, da Record TV Itapoan, na Bahia, foi vítima de uma agressão durante a cobertura de um acidente ocorrido na avenida Orlando Gomes, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (16).





A profissional estava no local junto com o cinegrafista e o motorista para passar aos telespectadores as informações do acidente entre um carro e uma moto, que deixou uma pessoa morta e provocou congestionamento na região.





Em determinado momento, os primos do motociclista que morreu no acidente foram em direção à equipe de reportagem e cobrou deles que não filmassem a cena. Tarsilla, então, respeitou a solicitação, distanciou-se do local e passou a mostrar o trânsito provocado pelo acidente.





Ao perceberem que a equipe da Record TVcontinuava no local, os primos da vítima foram até a repórter e iniciaram a discussão. Um deles se alterou e deu um tapa no rosto de Tarsilla.





A repórter publicou um desabafo nas redes sociais: “Comecei o dia bem, mirando uma semana leve, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Fui agredida durante um link, enquanto noticiava um acidente”, disse.





(Terra Brasil Noticias)