Segundo colunista, Simaria teria entrado na Justiça para derrubar entrevista

Quando parecia que os nomes de Simaria e Simone estariam afastados de polêmicas, uma entrevista coloca tudo em evidência de novo. As irmãs voltaram as páginas de fofoca depois da participação de Simone no Domingão com Huck.





No programa, a cantora falou sobre a carreira e também revelou que, ainda hoje, está bloqueada por Simaria. As duas enfrentaram um período conturbado recentemente e decidiram encerrar a dupla musical.





A declaração de Simone deu muito o que falar e rendeu críticas à irmã. Nas redes sociais, muitos internautas questionaram a relação entre as duas e o que teria realmente levado a ruptura entre as cantoras.





Durante o programa, Simone se declarou à irmã, afirmou que Simaria tem se dedicado aos filhos e está mais feliz, mas revelou que continua bloqueada pela irmã. Mas não parou por aí as polêmicas envolvendo as cantoras.





Em sua coluna, Léo Dias revelou que Simaria teria entrado na Justiça para derrubar uma entrevista concedida à ele. O vídeo do bate-papo foi disponibilizado na internet ainda em junho do ano passado, dando muito no que falar.





Na ocasião, Simaria falou abertamente sobre os problemas com a irmã e a entrevista deu muito o que falar. Agora, segundo o colunista, a cantora teria se arrependido e pede à Justiça que o vídeo seja removido.





Segundo o colunista, a cantora teria recebido a opção de dar entrevista em outra ocasião ou impedir o lançamento da gravação em questão, mas não teria demostrado incômodo.





(Minuto Info)