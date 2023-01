Socorristas são assaltados após atender a falso pedido de socorro

Na última quarta-feira (04), uma equipe da Samu foi surpreendida por assaltantes ao atenderem uma suposta ocorrência. Segundo as informações, a viatura foi deslocada para atender um suposto socorro a idosa.





No entanto, ao chegar no local, os socorristas foram rendidos e tiveram seus telefones roubados. O crime aconteceu por volta das 20 horas, Caladinho, em Rio Branco, no Acre. Ainda segundo as informações, os assaltantes estavam armados.





As vítimas, segundo informações da polícia, não foram feridas. Os dois socorristas foram localizados e atendidos. Os criminosos, no entanto, conseguiram fugir. A polícia foi acionada ao local, mas não localizou os criminosos.





A Divisão Especializada de Investigações Criminais confirmou que o caso esta sendo investigado pela Polícia Civil. Num primeiro momento, o caso esta sendo investigado como uma ocorrência isolada.





A polícia não divulgou a identidade das vítimas, que felizmente não tiveram lesões. Já os suspeitos também não foram identificadas. Ao que tudo indica, o chamado de socorro foi falso e usado como forma de atrair os socorristas.





Não foram divulgadas maiores informações sobre as investigações do caso. Segundo a polícia, o uso de trotes para a prática de assaltos não é comum na região – por isso, o caso vem sendo tratado como uma ocorrência isolada.





A Samu atende a casos remotos de socorro e costuma ser fundamental para assistência a pessoas de regiões isoladas, especialmente quando o paciente não possui carro próprio. Seu funcionamento é fundamental.





Por Minuto Info