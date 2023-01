Subtenente do Exército é morto após troca de tiros com criminosos durante assalto em Fortaleza

Um subtenente do Exército, identificado como Davi Linhares dos Santos, de 49 anos, morreu após ser baleado durante um assalto no Centro de Fortaleza, na noite deste sábado (31). A filha do militar estava com ele na hora do crime, e foi baleada na perna. Após a troca de tiros, os criminosos conseguiram levar a arma do militar.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do investiga um crime de latrocínio. O órgão explicou que o subtenente foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A filha do militar, de 21 anos, também foi socorrida





O Colégio Militar de Fortaleza emitiu uma nota de pesar pela morte do agente. “O Comando do Colégio Militar de Fortaleza expressa as mais sinceras condolências por esta inestimável perda, e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos”, publicou a corporação.





Um dos assaltantes deixou cair um celular durante o crime. O aparelho foi localizado pela Polícia, que chegou ao endereço de um dos suspeitos a partir do telefone. Na casa, foi encontrado um colete à prova de balas utilizado pela Polícia Militar (PMCE).





A SSPDS disse ainda que equipes da PMCE foram acionadas e realizaram buscas na região. O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade responsável pela investigação e por tentar identificar a autoria do crime.





