Valdemar conta com Michelle Bolsonaro para suceder Lula

Presidente do PL vê ex-primeira-dama como alternativa da direita para Presidência República.

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, declarou nesta sexta-feira (27) que conta com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para disputar a Presidência da República pela sigla, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não deseje retornar ao Palácio do Planalto, em 2026. A possibilidade foi antecipada em primeira mão pela Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder, há duas semanas.





A alternativa para suceder o atual presidente Lula (PT) foi apresentada por Valdemar em entrevista à CNN Brasil, horas depois de Michelle voltar sozinha a Brasília, na noite de ontem (26), chegando de Orlando, nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama havia deixado o Brasil em 30 de dezembro de 2022, com Jair Bolsonaro, um dia antes de seu marido concluir mandato de presidente da República.





Valdemar deixou claro que Bolsonaro seguirá sendo um “fortíssimo candidato”, e seguirá fortalecido, mesmo se não decidir disputar novo mandato de presidente da República. E lembrou da importância do discurso de Michelle no lançamento da candidatura à reeleição de Bolsonaro, em 24 de julho do ano passado, no Rio de Janeiro.





“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã [ginásio Maracanãzinho], ela se revelou. Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, disse Valdemar Costa Neto.





O presidente do PL chegou a declarar que achou que Jair Bolsonaro fosse morrer, por não estar preparado para suportar a derrota nas urnas para Lula. “O Bolsonaro estava num estado que eu nunca vi uma situação dessas – do camarada de um dia pro outro ficar com aquela imagem. Depois de uma semana, eu até achava que ele ia morrer”, declarou Valdemar.





Tal apatia do ex-presidente evidencia ainda mais o carisma de Michelle Bolsonaro que a habilita a acumular capital político para 2026.





(Diário do Poder)