“Sei lidar com bandido”, disse Michel Temer sobre Lula

A jornalista Dora Kramer, comentarista de política da BandNews FM, usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (26), para contar um inusitado desabafo que o ex-presidente Michel Temer (MDB) teria feito a ela.

– Profundamente irritado com Lula, que o chamou de golpista, Michel Temer me disse ontem: “Fui secretário de segurança, sei lidar com bandido” – revelou Kramer.





Michel Temer foi chamado de “golpista” por Lula (PT), nesta quarta-feira (25), no Uruguai, durante declaração à imprensa, após reunião com o presidente do país, Luis Alberto Lacalle Pou, em Montevidéu.





O contexto da fala foi quando o presidente petista traçou uma comparação entre o final de seu primeiro governo e a situação atual do Brasil, alegando ter herdado, em 2023, um país “semidestruído”.





– O Brasil não tinha mais fome quando deixei a Presidência e hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que fizemos de beneficio social no país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos. Ou melhor, em sete anos. Três do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro. Por isso, que o tema do meu governo é reunião e reconstrução – disparou Lula.





(Pleno News)