Falso carteiro é preso por suspeita de roubos a residências no Ceará

Um homem suspeito se passar por carteiro para roubar residências foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26), no Bairro Messejana, em Fortaleza. Francisco Caio da Silva Vidal, conhecido como “Caio Vuco Vuco”, de 24 anos, foi encontrado na localidade São Bernardo.





De acordo com a Polícia Civil, Caio, que até então não possuía antecedentes criminais, é apontado como autor de uma série de roubos nos bairros Lagoa Redonda, Sapiranga e Edson Queiroz.





As investigações da polícia apontaram que durante as ações criminosas abordava as vítimas caracterizado com o uniforme e crachá, se passando por carteiro. Quando a vítima atendia o infrator na porta de casa, ele e outros dois homens anunciavam o assalto e roubavam produtos do imóvel.





Com os detalhes sobre o caso, os policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) pediram a prisão temporária de Caio. Até esta sexta, nada de ilícito foi encontrado com ele.





A polícia segue com as investigações para identificar e capturar os outros suspeitos.





