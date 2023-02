BALA E SANGUE NA CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE

Um homem foi morto por disparos de arma de fogo no inicio da manhã desta terça-feira (21) na rua da Creche, no Bairro Escola Normal em Viçosa do Ceará. A vítima foi identificada como José Genésio Fontenele, 53 anos, o qual estava em casa quando foi atingido pelos disparos. Após o crime, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado.





A Polícia Militar realiza um cerco na região em busca de capturar os envolvidos no homicídio. A Polícia Civil investiga autoria e a motivação do crime.





Com Ibiapaba 24 horas