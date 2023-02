DEPUTADOS ESTADUAIS TÊM AUMENTO DE SALÁRIO; DE R$ 25 MIL, ATÉ R$ 34 MIL

Assembleia Legislativa do Ceará reajustou os salários dos deputados estaduais cearenses, desde o dia 1º de janeiro, deste ano. O aumento já vinha sendo articulado por Evandro Leitão (PDT), junto ao novo governador eleito Elmano de Freitas (PT), sendo reeleito em seguida por unanimidade para a presidência da Assembleia.





A remuneração dos deputados sofreu um aumento, passando de R$ 25,3 mil para R$ 29,4 mil. O reajuste prevê ainda um escalonamento, passando para R$ 31,2 mil em abril deste ano, aumentando para R$ 33 mil no próximo ano e chegando a R$ 34,7 mil em 2025. A alteração nos valores foi justificada a partir do reajuste salarial aprovado, no ano passado, para membros do Congresso Nacional. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).





Já os deputados federais passarão a receber salários de R$ 33,7, atualizado para R$ 46,4 mil reais.





Fonte: Revista Ceará

Foto: Pio Júnior