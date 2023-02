Bolsonaro anuncia retorno ao Brasil em março

A declaração aconteceu em entrevista publicada pelo The Wall Street Journal.

Em entrevista ao jornal The Wall Street Journal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que pretende voltar ao Brasil em março para liderar a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro se descreveu como “o líder nacional da direita” e afirmou que trabalhará com apoiadores no Congresso e nos governos estaduais para promover políticas conservadoras e apoiar candidatos do campo nas eleições municipais do ano que vem.





Ele também defendeu que o movimento de direita continua vivo no Brasil. No entanto, Bolsonaro apontou o risco de ser preso ao retornar ao país, citando o caso de Michel Temer, que foi preso preventivamente após deixar a Presidência.





Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) e duas ações penais. Na semana passada, a ministra Cármen Lúcia encaminhou sete pedidos de investigação contra o ex-presidente para a Justiça Federal do Distrito Federal, após ele perder a prerrogativa de foro.





Foto: Isac Nóbrega / PR