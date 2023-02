Lula culpa "bolsonaristas escondidos" por ritmo lento de seu governo

Presidente participou nesta terça de entregas do Minha Casa, Minha Vida na Bahia e disse que infiltrados ocupam cargos ‘às pencas’ na burocracia federal

Lula disse nesta terça-feira durante cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida, em Santo Amaro (BA), que o ritmo lento da sua gestão tem relação com a quantidade de bolsonaristas infiltrados na estrutura do governo federal.





O presidente reconheceu que, com cerca de 40 dias de governo, os seus auxiliares ainda não conseguiram montar todas as equipes dos ministérios porque os esforços têm esbarrado na necessidade de retirar bolsonaristas, que, segundo ele, ocupariam cargos na burocracia federal “às pencas”.





O petista falou que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem a missão de identificar colaboradores de Jair Bolsonaro na gestão petista e assinar as suas exonerações.





“Eu acho que essa cidade merece uma universidade. Vocês tem que ter um pouquinho de paciência porque nós estamos apenas há 40 dias no governo. A gente ainda não conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar porque temos que tirar bolsonarista escondido às pencas. A responsabilidade de tirar eles é do Rui Costa. É o rui costa quem tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que tá infiltrada dentro do nosso governo”, disse Lula.





(Veja)