Bolsonaro declara que retornará ao Brasil

Durante entrevista ao influenciador político Charlie Kirk, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que há uma grande vontade de muitos brasileiros de que ele retorne ao Brasil e que pretende fazer isso nas próximas semanas.





“Há uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo”, declarou o ex-mandatário.





“Em 30 dias já fizeram muita coisa errada. Costumo dizer que o Brasil não precisa de oposição ao governo do PT”, disse o ex-presidente.





Bolsonaro ainda afirmou que faltam líderes de direita no Brasil, mas que pretende ocupar essa posição.





“Eu tenho que continuar na política. É aquilo que eu me descobri, um pouco tarde, talvez. Mas por ausência de lideranças de direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo”, disse Bolsonaro.





