Caminhão desgovernado invade casa, mata criança e deixa feridos em Irauçuba/CE

Um caminhão desgovernado invadiu uma casa e matou uma menina de dois anos no quilômetro 136 da BR-222, limite entre os municípios de Itapajé e Irauçuba, na madrugada desta quinta-feira (2). O pai e a mãe da criança se feriram.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta de 2h30 o caminhão saiu da pista e colidiu em uma residência às margens da rodovia, na localidade de São Joaquim do Doce. Com impacto, parte do imóvel caiu, atingindo os moradores.





Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a criança morreu no local e as outras duas vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Já o condutor do veículo não permaneceu e ainda não foi localizado.





Equipes Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso.





(G1)