Marcos do Val diz que Bolsonaro não o coagiu para golpe

Senador culpou Daniel Silveira.

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) recuou e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tentou coagi-lo a dar um golpe de Estado. A declaração foi dada, nesta quinta-feira (2), durante entrevista coletiva em seu gabinete. As informações são do site O Antagonista.





Ele havia dito à revista Veja que foi chamado para uma reunião na Granja do Torto. Na ocasião, segundo o senador, foi discutida a possibilidade de um golpe.





Na coletiva desta quinta, Marcos do Val falou que o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) teria sido o responsável por convencê-lo e a Bolsonaro a embarcar em uma “ação esdrúxula”.





– Não houve, eu acho que saiu na imprensa aí que o presidente me coagiu. O que ficou muito claro para mim, era o Daniel tentando achar uma forma de não ser preso de novo (…). Ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Ele [Bolsonaro] também não impediu o Daniel. Mas ficou claro que é o Daniel desesperado. O Daniel estava querendo manter o contato dele, querendo ser o chefe de gabinete do Magno Malta, e ele queria ficar no Congresso, para manter o network. Eu estava em um momento aí de muita raiva, foi aquele desabafo que você fica nervoso, qualquer discussão de casal você fala coisas e depois se arrepende do que fala, mas isso aí não aconteceu – disse.





(Pleno News)