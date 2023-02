Casal abandona bebê no aeroporto para não pagar passagem extra em voo

Um casal ficou inconformado por ter que pagar uma passagem extra para o seu bebê acabou abandonando o filho no check-in do aeroporto de Tel Aviv, em Israel.

De acordo com a imprensa israelense, os pais chegaram ao aeroporto, na tarde de terça-feira (31/1), para uma viagem com destino a Bruxelas, na Bélgica, sem a passagem do bebê. No momento do check-in, foram informados por funcionários da companhia aérea Ryanair que eles deveriam pagar por um bilhete da criança.





A informação da passagem extra foi motivo de confusão no Aeroporto Ben-Gurion em Tel Aviv.





Em nota, a Ryanair alega que os passageiros saíram do guichê de atendimento sem comprar a passagem. Segundo a administração do aeroporto, após sair do guichê da companhia aérea, o casal seguiu para área de embarque e abandonou o carrinho com o bebê. A criança foi encontrada por funcionários do local minutos depois e acionaram a polícia.





(O Tempo)