CAMOCIM-CE: HOMEM FOI EXECUTADO COM 11 TIROS DE PISTOLA NO BAIRRO BRASÍLIA. 10º HOMICÍDIO NO ANO

Lamentavelmente, o município de Camocim chegou ao 10º homicídio nos primeiros 55 dias do ano de 2023. A vítima foi identificada como Anderson Xavier Gomes, 25 anos, residente na Rua Dr. Raimundo Veras, bairro Brasília, que trabalhava como motorista em um depósito de material de construção próximo a Escola Alba Maria. O sinistro aconteceu por volta das 06h40 da manhã desta sexta-feira, 24, no cruzamento das ruas Joaquim Távora com Duque de Caxias, bairro Brasília.

Segundo informações, a vítima trafegava em uma moto vermelha e ia ao trabalho, quando uma dupla trafegando em outra moto o alcançou e efetuou cerca de onze disparos de pistola .40 em sua direção, acertando costas, cabeça e braço. A vítima morreu ali mesmo no local.





Ainda de acordo com a polícia, Anderson não tinha antecedentes criminais, tinha esposa e um filho e era considerado uma boa pessoa, portanto a motivação para o sinistro permanece um mistério. As polícias Militar e Civil efetuam diligências fazendo os primeiros levantamentos para chegar nos assassinos.





Uma equipe da Pefoce chegou ao local por volta das 09h e recolheu o corpo da vítima ao IML de Sobral.





Com informações de Camocim Polícia 24h