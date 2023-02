CAMOCIM-CE: PM'S DO RAIO PRENDEM MULHER ACUSADA DE DUPLO HOMICÍDIO EM PARNAÍBA. ARMA USADA NO CRIME TAMBÉM FOI APREENDIDA

As equipes da Polícia Militar (RAIO e P.O.G) receberam a informação da Polícia Militar do Piauí que uma mulher suspeita de um duplo Homicídio e uma lesão corporal ocorridos durante a tarde de ontem, terça-feira, 14, Rua Boa Vista, Bairro São Benedito, no município de Parnaíba, no Piauí, teria fugido, juntamente com familiares sentido à cidade de Camocim.









Presa na Praia do Maceió





Imediatamente as equipes policiais iniciaram as diligência pela cidade e momentos depois, policiais militares do Raio conseguiram localizar a suspeita na Praia do Maceió em um veículo HB20 branco. Ela foi identificada como Isabelle Cristina Brandão, 28 anos. A suspeita estava na companhia de outas pessoas e de acordo com a polícia, teria confessado o crime. Os pm's apreenderam com a suspeita uma pistola com sete cartuchos e que de acordo com a polícia pode ser a mesma que foi usada no crime e que pertenceria sua mãe que é policial penal no Piauí.





A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida para a DRPC de Camocim onde estão sendo feito os procedimentos cabíveis. Um Delegado da PC do Piauí veio a Camocim para acompanhar o caso.





(Camocim Polícia 24h)