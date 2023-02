Casa de Ciro em Sobral, que herdou da mãe, é penhorada para cumprir indenização contra vereador

A juíza de direito Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo, determinou a penhora de um imóvel em nome do ex-ministro Ciro Gomes para pagar indenização por danos morais em favor do vereador Fernando Holiday (Republicanos).





Trata-se de uma casa em Sobral, herança deixada pela mãe de Ciro.





Em junho de 2018, Ciro afirmou, na Jovem Pan, que Fernando Holiday era um “capitãozinho-do-mato”: "A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato no passado". Ele foi condenado em 2019 em primeira instância pelo Tribunal de Justiça a pagar R$ 38 mil de indenização.Valor atual da indenização é de R$ 98,7 mil, segundo a defesa do vereador.





(O Tempo)