Homem é preso com mais de 1 kg de maconha em Catunda

Um homem de 24 anos foi preso e com ele, foram apreendidos quase dois quilos de drogas, na manhã do último sábado (11/02), na localidade de Bananeira, zona rural de Catunda. Policiais do Cotar e destacamento local foram informados de que uma casa abandonada estava sendo usada para fazer o corte e a distribuição dos entorpecentes.





Dois homens foram encontrados no imóvel, sendo um deles Manoel Feitosa Ribeiro, conhecido por Margô, que já havia sido preso anteriormente e tinha rompido a tornozeleira eletrônica. Ele estava morando lá há cerca de um mês. O outro não possuía envolvimento na situação e foi liberado.





Em depoimento na Delegacia Regional de Sobral, Margô assumiu ser o responsável pela droga. Na casa, foram encontrados 1,2 kg de maconha e dez trouxinhas, balança de precisão, plástico filme e outros materiais.





O acusado foi autuado em flagrante por tráfico e se encontra recolhido, à disposição da justiça.





(A Voz de Sta. Quitéria)