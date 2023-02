Projeto de lei quer licença no trabalho por morte de pet

Texto trata de casos de falecimento de cães ou gatos.

Deputados do PL e do Patriota protocolaram um projeto de lei que visa o direito por licença do trabalho para quem perder um animal de estimação. Em caso de aprovação, trabalhadores que sofrerem com a morte de um pet poderão ter até um dia de folga do serviço. As informações são do jornal O Globo.





O PL 221/2023 foi protocolado na Câmara dos Deputados, no dia 2 de fevereiro, pelos deputados Fred Costa (Patriota-MG) e delegado Bruno Lima (PP-SP).





O texto se refere somente ao caso de falecimento de cães ou gatos. A licença de um dia serviria para o trabalhador lidar com o luto e resolver as questões práticas relativas à morte do animal.





Ainda não há previsão de votação.





(Pleno News)