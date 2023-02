Adolescente é detido ao tentar invadir escola com machadinha e bombas em SP

Caso ocorreu no município de Monte Mor, no interior de São Paulo; jovem vestido de preto e portando uma machadinha teria atirado bombas caseiras na instituição





Uma escola na cidade de Monte Mor, no interior de São Paulo, sofreu uma tentativa de atentado com bombas na manhã desta segunda-feira (13). Um jovem vestido de preto, com uma machadinha e uma suástica – símbolo nazista – no braço foi preso. De acordo com o portal G1, houve duas explosões no local, mas ninguém ficou ferido e o jovem foi preso.





A tentativa de atentado ocorreu na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre. Até o momento, não se sabe a ligação do jovem com a instituição de ensino. Equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar foram acionadas.





Garrafas amarradas e cheias de combustível e pregos foram apreendidos. De acordo com o Secretário de Segurança do município, Anderson Palmieri, o rapaz não conseguiu entrar na escola, mas lançou os artefatos – do tipo coquetel molotov – na entrada da instituição.





Os alunos foram dispensados das aulas e a escola vai passar por uma limpeza, não havendo data para o retorno das atividades. A rua onde se localiza a instiuição tambémfoi interditada. Segundo a prefeitura de Monte Mor, a situação já foi contida.

O que diz a lei





No Brasil, a apologia ao nazismo é enquadrada como ato criminoso dentro da Lei do Racismo 7.716/89. A legislação define que é crime “fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo”. A pena é a de reclusão de dois a cinco anos e multa.





Via Terra Brasil Notícias