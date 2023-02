POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE PRATICAR ASSALTO NO BAIRRO PEDRINHAS

A Polícia Civil do Ceará, através dos policiais civis lotados na Delegacia Regional de Sobral de Polícia Civil em serviço extraordinário, realizou, na data de hoje (12/02/2023) prisão em flagrante em desfavor de Francisco Darlisson Lima Rodrigues por crime de roubo praticado no bairro Pedrinhas, na cidade de Sobral/CE.





A equipe de policiais realizava diligências nas proximidades do Arco de Nossa Senhora de Fátima, em decorrência de um chamado do CIOPS que informava tentativa de roubo, quando se deparou com o suspeito fugindo do local em uma bicicleta. Diante disso, foi empreendida perseguição que resultou na sua captura nas proximidades do Supermercado Lagoa, tendo sido recuperado o valor de aproximadamente R$ 200,00 com o infrator.





O preso foi apresentado para a autoridade policial para a realização dos procedimentos legais.