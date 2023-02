Claudia Leitte ignora Janja e presta continência a policial

A primeira-dama foi convidada para o camarote do carnaval em Salvador.

Claudia Leitte foi uma das atrações do quarto dia de carnaval em Salvador, se apresentando neste domingo (19) para milhões de pessoas que estavam na capital baiana.





A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, estava entre os convidados do camarote da cantora, mas foi totalmente ignorada por Claudia quando o trio passou na porta do camarote.





A cantora, porém, prestou continência para um policial que estava no camarote. A intérprete de Largadinho não fez nenhum aceno para a esposa de Lula.





(Pleno News)