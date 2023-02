VEXAME: Lula anuncia só R$ 2 milhões para ajudar as vítimas do temporal no litoral de SP

O ministro de Portos e Aeroportos Márcio França (PSB) anunciou a liberação de R$ 2 milhões para que o Governo de São Paulo e as prefeituras das cidades do litoral norte, entre elas Bertioga, possam ajudar as vítimas do temporal que castiga o litoral de SP desde a tarde de sábado (18).





França informou, em publicação feita por rede social, que foi acionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ajudar as vítimas da tragédia. Segundo ele, o dinheiro será liberado pela Santos Port Authority (SPA), a autoridade portuária de Santos.





O valor teoricamente é baixo, visto que mês passado a atriz Claudia Raia teve liberado da lei Ruanet R$ 5 milhões.





Via Terra Brasil Notícias