REVOLTANTE! Descaso com o transporte de pacientes de Sobral para Fortaleza

Apesar dos pacientes registrarem em vídeos e fotos as péssimas condições dos veículos, a Secretaria de Saúde de Sobral disse em nota que os ônibus são novos.





O Portal Paraíso recebeu a denúncia de um grupo de usuários do transporte de pacientes, sobre as más condições do serviço oferecido pela Prefeitura para o traslado de Sobral a Fortaleza. De acordo com a denúncia os veículos disponibilizados pela Secretaria de Saúde são inapropriados para as necessidades dos pacientes por se tratar de ônibus velhos, sem banheiro, sem ar-condicionado, sem acessibilidade para pessoas com deficiência e que apresentam problemas mecânicos durante a viagem ou falta de verba para abastecer os veículos.





O grupo enviou printe da conversa de uma usuária do serviço com o prefeito de Sobral via aplicativo de mensagem relatando que “estão dificultando a marcação de uma viagem, ao meu médico em Fortaleza”. A resposta do alcaide foi curta e grossa: “Procure a imprensa”.

Ainda de acordo com outro print enviado para o Portal Paraíso, o prefeito ainda negou em redes sociais que o problemas exista:

Os pacientes que necessitam do serviço são: transplantados, colostomizados, com sondas de alimentação e evacuação, idosos, imunossuprimidos, pacientes que realizam quimioterapia, deficientes físicos, com dificuldade de locomoção, entre outros.

As reclamações vão desde à má qualidade do transporte ao serviço de atendimento tanto em Sobral quanto em Fortaleza, conforme descreveu a denunciante:





“O ônibus não consegue acesso em todas as ruas de Sobral, tendo a necessidade de Vans e carros pequenos serem utilizados para buscar os pacientes e levar até o ônibus.

Além disso, os pacientes e o motorista sofrem com a falta de organização da verba para colocar combustível, havendo situações em que o transporte não saiu de Sobral por conta disso.





O estado de conservação do transporte é péssimo, não possui banheiro, nenhum tipo de acessibilidade e possui problemas na parte mecânica constantemente, o que está fazendo muitos pacientes perderem as consultas que não são fáceis de remarcar e são de grande importância para a manutenção da nossa saúde ou da saúde de algum familiar nosso.





O ônibus não possui acesso a todos os hospitais de Fortaleza, deixando muitos pacientes há cerca de 2,3 quarteirões dos hospitais.





A organização do setor de transporte é péssima, pois pacientes que têm consulta somente a tarde, saem de Sobral por volta de meia noite, e tem de aguardar até a hora da consulta, e os que possuem demandas pela manhã tem que aguardar o restante terminar para poder voltar pra casa.





Essa desorganização de horários faz com que os pacientes passem cerca de 24 horas fora, saindo a meia noite e chegando somente meia noite do outro dia”.





Em nota a Secretaria da Saúde e a Secretaria de Trânsito e Transporte (Setran) informou que na última segunda-feira (31/1) um dos veículos não realizou o transporte por problemas técnicos e que apesar do imprevisto, 34 destes pacientes conseguiram ir a Fortaleza ainda na segunda-feira e o total de 20 reagendaram a consulta.





Diferentemente do que os pacientes registraram em fotos e vídeos, a Prefeitura disse ainda na nota que semanalmente são disponibilizados transportes novos no intuito de garantir conforto e segurança.





Segundo os usuários o “problema técnico” relatado na nota foi, na verdade, a falta de combustível para abastecer o ônibus, ocasião que foi disponibilizado uma van que não coube todos os pacientes.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso